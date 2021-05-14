Сотрудника Антикоррупционной службы осудили на 12 лет в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области вынесен приговор сотруднику Антикоррупционной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судом установлено 5 июля 2019 года старший офицер Антикоррупционной службы по Актюбинской области подстрекал владельца ТОО к даче взятки якобы для урегулирования вопроса о снижении доначисленных налогов и пени, и завладел его денежными средствами в сумме 60 млн тенге.

Вина гражданина М. подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных, оперативно-розыскных мероприятий, заключениями судебных экспертиз.

«М. назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», - сообщили в суде.

Как отмечается, он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, в доход государства конфисковано имущество.

Приговор не вступил в законную силу.