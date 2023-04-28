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    Сотрудник прокуратуры нашел пропавшего в Астане ребенка

    28 Апреля 2023, 10:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Магистрант Академии правоохранительных органов Жан Мурат откликнулся на призыв волонтеров и принял активное участие в поиске пропавшего ребенка, который в начале апреля 2023 года вышел из дома в книжный магазин и не вернулся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    Волонтеры «LIDER.KZ» искали несовершеннолетнего в течение двух суток.

    Магистрант Академии правоохранительных органов Жан Мурат выехал со своим товарищем им на помощь. Обойдя места общественного пользования (общепиты, компьютерные клубы, мечети и т.д.), заброшенные здания, мусорные баки, арыки Алматинского и Байконурского районов столицы, после двух часов безуспешного поиска Мурат Ж. проехал в левобережную часть города и продолжил поиски. Проезжая по улице Достык, около 04:40 часов он обратил внимание на мальчика, подходившего под описание.

    После уточнения всех обстоятельств, выяснилось, что это и есть пропавший ребенок.

    Далее Мурат Ж. передал ребенка полиции.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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