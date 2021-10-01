Сотрудник погранслужбы подорвался на мине в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана подорвался на противопехотной мине во время несения службы на территории Зангиланского района. Об этом сообщили в ГПС Азербайджана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В сообщении ведомства говорится, что военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы ГПС Азербайджана, младший сержант Назарханлы Эльгюн Эльхан оглу 30 сентября около 15:00 во время движения к боевому пункту несения службы на территории Зангиланского района подорвался на противопехотной мине и получил ранение.

После оказания первой медицинской помощи военнослужащий был эвакуирован вертолетом в военный госпиталь в селе Ахмедбейли Физулинского района. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Отметим, что в конце июля при обезвреживании противопехотной мины на территории Джабраильского района сотрудник Агентства по разминированию (ANAMA) Насиров Бахруз Тапдыг оглу подорвался на мине. К счастью, он отделался легкими телесными повреждениями благодаря специальной защитной одежде и шлему, которые были на нем во время подрыва. После проведения предварительного медицинского осмотра он был выписан домой.

В начале августа в Агдамском районе на мине также подорвался сотрудник ANAMA Фарид Алиев. По информации, он был направлен на поиски неразорвавшихся боеприпасов, в ходе чего получил ранения в результате взрыва противопехотной мины. Позже в ведомстве сообщили, что он не получил серьезных телесных повреждений.

Среди подобных случаев самым резонансным считается смерть гражданских лиц в Кельбаджарском районе в июне этого года. В частности, следуя по маршруту на противотанковой мине подорвался автомобиль, в которых находились представители СМИ и местного муниципалитета. В результате взрыва все трое погибли, а четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Как известно, сегодня для недопущения летальных случаев Агентство Азербайджана по разминированию ANAMA проводит масштабную работу по обнаружению и обезвреживанию противотанковых и противопехотных мин и невзорвавшихся боеприпасов в освобожденных районах страны. Агентство также призывает граждан не посещать освобожденные от оккупации территории без специального разрешения.

По данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, после завершения 10 ноября 2020 года военного конфликта между Азербайджаном и Арменией в результате взрыва мин на освобожденных территориях погибли около 23 и ранения получили 36 гражданских лиц.