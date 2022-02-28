Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Сотрудник ДЧС ВКО стал чемпионом Казахстана по жекпе-жек

    28 Февраля 2022, 09:41

    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске завершился чемпионат по жекпе-жек, в котором принимали участие 19 спортсменов. В весе 61 килограмм победителем стал Ерзат Сакабанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    «Многие дни тренировок, кропотливый труд помогли достичь такого результата. Я выкладывался полностью и работал в зале, не жалея сил», –отмечает Ерзат.

    Ерзат Сакабанов работает водителем пожарной части №9 города Усть-Каменогорска ДЧС ВКО, носит звание сержанта гражданской защиты.

    «Наше руководство всегда поддерживает спортсменов и идет нам навстречу, потому что понимают, как тяжело достаются победы», – подчеркивает спортсмен.

    Это не единственная победа водителя пожарной машины, ранее, в декабре 2021 года Ерзат стал чемпионом мира на проходящих состязаниях в городе Алматы.

    Жекпе-жек – это национальные бои без правил. Дословно переводится как «один на один». Для казахстанцев это вид спорта, история которого уходит в далекое прошлое.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахский боксер-полицейский из США проиграл первый бой за два года
    Бейбит Жукаев проиграл матч за выход в финал турнира в Пуэрто-Рико
    Соревнования по кокпару впервые провели в Амангельдинском районе Костанайской области
    Александр Бублик  сыграет с 15 ракеткой мира на турнире в Германии
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Как прошел Национальный курултай в Туркестане