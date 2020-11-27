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    Сотрудник ЦОУ вносил искаженные данные в систему «Сергек» - ущерб более трех млн тенге

    27 Ноября 2020, 17:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудник ЦОУ вносил искаженные данные в систему «Сергек», ущерб составил более 3 млн тенге об этом сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султану Шынгыс Кабдула, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нами направлено в суд уголовное дело в отношении должностного лица Центра оперативного управления, который путем систематического внесения искаженных данных в систему ЕРАП снял с учета 268 административных правонарушений на сумму свыше 3 млн тенге, зафиксированных камерами «Сергек», - сказал Шынгыс Кабдула во время онлайн брифинга.

    «В рамках упрощенного делопроизводства дело направлено в суд. В отношении других фигурантов – их шестеро – следствие продолжается. Объем работы очень большой, именно по списанным штрафам с камер «Сергек», - добавил спикер.

    Ранее Ш. Кабдула рассказал новые подробности о деле по незаконной выдаче водительских удостоверений.

    Кроме того, спикер сообщил о том, что мужчина пытался незаконно продать 100 тысяч масок в Нур-Султане.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Коррупция Транспорт
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