Сотрудник ЦОУ вносил искаженные данные в систему «Сергек» - ущерб более трех млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудник ЦОУ вносил искаженные данные в систему «Сергек», ущерб составил более 3 млн тенге об этом сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султану Шынгыс Кабдула, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нами направлено в суд уголовное дело в отношении должностного лица Центра оперативного управления, который путем систематического внесения искаженных данных в систему ЕРАП снял с учета 268 административных правонарушений на сумму свыше 3 млн тенге, зафиксированных камерами «Сергек», - сказал Шынгыс Кабдула во время онлайн брифинга.

«В рамках упрощенного делопроизводства дело направлено в суд. В отношении других фигурантов – их шестеро – следствие продолжается. Объем работы очень большой, именно по списанным штрафам с камер «Сергек», - добавил спикер.

Ранее Ш. Кабдула рассказал новые подробности о деле по незаконной выдаче водительских удостоверений.

Кроме того, спикер сообщил о том, что мужчина пытался незаконно продать 100 тысяч масок в Нур-Султане.