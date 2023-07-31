Сотрудник банка похитил более 600 млн тенге в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В хранилище банка выявлена недостача в сумме 602 900 000 тенге в ходе проверки денежных средств, передает МИА «Казинформ».



Факт хищения расследуется территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу РК.

«Контролер-кассир совершал хищение денежных средств из помещения кассы частями, приблизительно от 1 000 000 до 4 000 000 тенге за раз. Изъяты записи с камер видеонаблюдения банка за период с 2021 по 2023 годы, где зафиксированы факты хищения денежных средств, путем выноса из кассы упакованных пачек денег в рукаве халата», - проинформировали в ведомстве.





Подозреваемый полностью признался в содеянном уголовном правонарушении.

В ходе досудебного расследования получены сведения с букмекерской конторы, где на его имя зарегистрирован логин, согласно выписке со счета которого следует, что за последние 3,5 года на счет внесено 158 млн тенге.

Кроме того, есть данные, где указано, что с абонентских номеров, зарегистрированных на его имя и имя его супруги, проводились операции по переводу денежных средств на счета букмекерских контор.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК и в интересах следствия разглашению не подлежит.