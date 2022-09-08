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    Сотрудник Антикоррупционной службы осужден за получение взятки

    8 Сентября 2022, 11:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях распространяется информация об осужденном следователе Антикоррупционной службы по Мангистауской области А. Избасаре за коррупционное преступление (получение взятки), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

    Приговор в отношении Избасар вынесен Актауским городским судом и вступил в законную силу.

    Согласно приговору, Избасар осужден к штрафу в размере 15 млн тенге с лишением специального звания.

    Также осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

    А. Избасар изобличен сотрудниками департамента собственной безопасности Агентства.

    «Если Вы столкнулись с неправомерными действиями со стороны сотрудников Антикоррупционной службы, а также с лицами, использующими статус Агентства в мошеннических целях, просим обращаться по следующим контактам: 8 7172 909 372 (37), e-mail: uvb@antikor.gov.kz, Call-центр – 1424 ДСБ Агентства РК по противодействию коррупции», - говорится в публикации пресс-службы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Мангистауская область Судебный процесс Борьба с коррупцией Актау
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