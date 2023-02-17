Сотрудничество в сфере взаимной безопасности усилят тюркские государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Бывший министр иностранных дел Азербайджана Гасан Гасанов заявил, что конечная цель межтюркской интеграции – коллективная самодостаточность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечная цель межтюркской интеграции – это коллективная самодостаточность стран-членов организации тюркских государств. Говоря «самодостаточность» я имею ввиду самодостаточность в военно-политической сфере, в которую входит проблема безопасности наших стран. Она должна быть реализована именно на основе успешного экономического и интеграционного развития», - сказал Гасан Гасанов, выступая на экспертном семинаре на тему «Экономические связи и интеграция в тюркском мире» в столице Казахстана.

Дипломат также отметил, что тюркские государства имеют достаточно большой потенциал для сотрудничества.

«Факторы, которыми тюркские страны обладают, делают организацию стратегически важным партнером для всего мирового сообщества. Наши страны имеют потенциал, который может вывести нас на уровень стратегического партнерства с аналогичными межгосударственными организациями. Страны тюркского мира занимают территории, которые актуальны в качестве транзитных направлений «Север-Юг» и «Восток-Запад». Страны тюркского мира располагают энергетическими ресурсами нужными как для западных, так и для восточных стран. Страны тюркского мира располагаются в природно-климатических зонах, которые могут значительно увеличить свой вклад в решение продовольственной программы других регионов мира», - подчеркнул Гасан Гасанов.

Спикер также добавил, что проблема экономического сотрудничества входит и в повестку дня Совета аксакалов тюркских государств, который он сегодня представляет.

«В документе «Видение тюркского мира - 2040» предусматривается сделать «Транскаспийский международный средний коридор «Восток-Запад» не только коротким, но и безопасным и прибыльным, с гармонизированными таможенными и транзитными процедурами, обеспечивающими эффективное выполнение соответствующих международных конвенций», - резюмировал Гасан Гасанов.

Ранее сообщалось, что тюркские государства предложили создать сеть экономических исследовательских центров.



