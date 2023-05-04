Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы сотрудничества в авиационной сфере и развития транспортно-логистического потенциала Казахстана обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и президент компании TAV Airports Holding Серкан Каптан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

Алихан Смаилов отметил, что Турция является одним из приоритетных торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана, в том числе в транспортной отрасли.

«Мы уделяем большое внимание повышению транспортно-логистического потенциала страны. Сегодня перед Правительством стоит задача по укреплению роли Казахстана в качестве надежного континентального транзитного хаба», — сказал он.

Премьер-Министр отметил большую значимость участия TAV Airports Holding в реализации крупного инфраструктурного проекта по строительству нового международного терминала в Алматы.

«Аэропорт является одним из крупнейших в Центральной Азии и имеет стратегическую значимость. Мы ожидаем, что строительство нового терминала позволит в значительной степени нарастить пассажиропоток, расширить географию полетов, обеспечить жителей и гостей мегаполиса высоким уровнем комфорта», — подчеркнул Премьер-Министр.

Серкан Каптан рассказал о деятельности компании в Казахстане и актуальных производственных вопросах, а также обозначил планы по участию в других проектах на территории республики.

«Аэропорт Алматы является для нас одним из наиболее важных проектов, поскольку он находится в сердце Центральной Азии и играет важную роль как для города, так и для всего Казахстана. Именно поэтому мы стремимся развивать его как можно скорее. Мы надеемся, что в следующем году новый терминал уже начнет функционировать», — сказал он.

По итогам встречи подтверждена готовность укреплять дальнейшее эффективное сотрудничество.