Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Мая 2023, 08:06
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы сотрудничества в авиационной сфере и развития транспортно-логистического потенциала Казахстана обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и президент компании TAV Airports Holding Серкан Каптан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

Алихан Смаилов отметил, что Турция является одним из приоритетных торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана, в том числе в транспортной отрасли.

«Мы уделяем большое внимание повышению транспортно-логистического потенциала страны. Сегодня перед Правительством стоит задача по укреплению роли Казахстана в качестве надежного континентального транзитного хаба», — сказал он.

Премьер-Министр отметил большую значимость участия TAV Airports Holding в реализации крупного инфраструктурного проекта по строительству нового международного терминала в Алматы.

«Аэропорт является одним из крупнейших в Центральной Азии и имеет стратегическую значимость. Мы ожидаем, что строительство нового терминала позволит в значительной степени нарастить пассажиропоток, расширить географию полетов, обеспечить жителей и гостей мегаполиса высоким уровнем комфорта», — подчеркнул Премьер-Министр.

Серкан Каптан рассказал о деятельности компании в Казахстане и актуальных производственных вопросах, а также обозначил планы по участию в других проектах на территории республики.

«Аэропорт Алматы является для нас одним из наиболее важных проектов, поскольку он находится в сердце Центральной Азии и играет важную роль как для города, так и для всего Казахстана. Именно поэтому мы стремимся развивать его как можно скорее. Мы надеемся, что в следующем году новый терминал уже начнет функционировать», — сказал он.

По итогам встречи подтверждена готовность укреплять дальнейшее эффективное сотрудничество.


Правительство РК   Алматы   Турция   Авиация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
40 человек эвакуировали при возгорании камышей в Петропавловске
40 человек эвакуировали при возгорании камышей в Петропавловске
Абиба Абужакынова вышла в полуфинал чемпионата мира по дзюдо
Абиба Абужакынова вышла в полуфинал чемпионата мира по дзюдо
Казахстан подал официальную жалобу из-за проигрыша боксера Сакена Бибосынова на чемпионате мира
Казахстан подал официальную жалобу из-за проигрыша боксера Сакена Бибосынова на чемпионате мира
Концерт в честь Дня защитника Отечества начался в Астане
Концерт в честь Дня защитника Отечества начался в Астане
Мужчину спасли из горящей квартиры в Алматы
Мужчину спасли из горящей квартиры в Алматы
Торжественным построением отметили День защитника Отечества в Казкосмосе
Торжественным построением отметили День защитника Отечества в Казкосмосе
Коммунальное предприятие по санитарной очистке создали в Актобе
Коммунальное предприятие по санитарной очистке создали в Актобе
Боксер Серик Темиржанов победил пятикратного чемпиона мира на турнире в Ташкенте
Боксер Серик Темиржанов победил пятикратного чемпиона мира на турнире в Ташкенте
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу