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    Сотрудничество тюркских государств в области СМИ обсудят в Стамбуле

    14 Мая 2022, 09:41

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Стамбуле пройдет четвертое заседание ответственных за информацию и СМИ министров и высокопоставленных официальных лиц стран-участниц Организации тюркских государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Мероприятие организует управление по связям администрации президента Турции.

    Цель встречи - развитие сотрудничества между тюркскими государствами в области СМИ и коммуникаций.

    В повестке - совместные исследования и проекты в сфере медиа и коммуникаций, а также вопросы, связанные с развитием сотрудничества.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратится к участникам встречи с видеопосланием.

    В заседании примут участие генсек Организации тюркских государств Багдад Амреев, глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

    Кроме того, в заседании вместе с делегациями примут участие министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров, государственный секретарь по политике безопасности в Министерстве иностранных дел и торговли Венгрии Петер Штарай, директор Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана Асаджон Ходжаев, директор департамента информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Салкын Сарногоева, посол Туркменистана в Анкаре Ишанкули Аманлыев.

    Помимо официальных делегаций, в мероприятии примут участие руководители СМИ и институтов связи тюркского мира, эксперты, деятели искусства, ученые и студенты факультетов коммуникации.

    На стендах и в фойе, оснащенных цифровой техникой, участники смогут получить информацию о деятельности СМИ и институтов связи стран-участниц и стран-наблюдателей Организации тюркских государств.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана СМИ Турция Тюркский мир
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