Сотрудничество тюркоязычных государств, вакцинация, первый урожай на юге РК - обзор недели

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ ­ Рост числа заболевших коронавирусом и «красных» зон, зима на севере и весна на юге Казахстана - как проходила неделя всей страны, читайте в новом обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Только за одни сутки 3 апреля в Казахстане выявлено 2 054 заболевших с положительным ПЦР на коронавирус . Всего в стране 253 107 заболевших, более всего – в Алматы (572) и Нур-Султане (476). За прошедшие сутки 1 229 человек выздоровели от КВИ. В целом число вылечившихся в стране превысило 223 тысячи.

По данным на 4 апреля, в «красной» зоне по-прежнему находятся шесть регионов Казахстана - Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская, Алматинская и ЗКО. В «желтой» зоне - Шымкент, Акмолинская и Карагандинская области. В «зелёной» зоне остальные регионы.

В столице предприниматели проявляют социальную ответственность, предлагая свои площадки для развёртывания прививочных пунктов от коронавируса. В кинотеатрах и гостиницах могут открыть прививочные пункты. Все школы столицы будут работать в дистанционном режиме.

В Алматы с 3 апреля кафе, салонам красоты, а также нескольким объектам разрешили работать, говорится в новом постановлении главного государственного санитарного врача города Жандарбека Бекшина. Без ограничений работают цветочные магазины, фотосалоны, медорганизации и аптеки, музеи, зоопарк. Запрещена деятельность религиозных и спортивных объектов, под запретом цирк, детские развлекательные центры. В «Медеу» запрет на массовые катания, на «Шымбулаке» разрешено до 500 посетителей при соблюдении требований. Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей и журналистов, участникам обязательно ПЦР-исследование.

Алматинских школьников и студентов переводят на дистанционный формат обучения до конца учебного года. Разрешены дежурные классы и запрещена деятельность детских оздоровительных лагерей. Общественный транспорт Алматы вернулся к обычному режиму работы в выходные дни.

За 2 апреля в Алматы провакцинировано 7 060 человек, в городе работают 56 прививочных кабинетов.

Главный государственный санитарный врач Алматы ответил, почему ограничительные меры в Алматы жестче, чем в Нур-Султане. Это связано с ростом заболевших с 3 марта, а также с циркуляцией мутированных штаммов КВИ - «британского» и «южноафриканского».

В Алматинской области усилили карантинные меры. Увеличилось количество заразившихся КВИ, пик заболеваемости ожидается в апреле. Всего за период пандемии зарегистрировано 14 473 случаев заболеваний.

На Байконуре эпидемиологическая обстановка стабильна, тем не менее режим повышенной готовности и ограничительных мер по предупреждению КВИ продлен до 11 апреля.

С 29 марта Караганда находится в «красной» зоне, рост заболеваемости продолжается, ограничения, введенные еще перед Наурызом, сохраняются. Из-за роста больных КВИ - до 95 человек в сутки - в Караганде началась расконсервация госпиталей для лечения заболевших.

По словам главного санитарного врача Карагандинской области Юрия Залыгина, появилось больше симптомных больных, идёт интенсивная циркуляция вируса в окружающей среде. Причину он видит в нарушении ограничений в праздничные дни.

В Шымкенте продолжается вакцинация от КВИ. Уже поступило 7 400 доз первого компонента «Спутник V» и 5 800 доз для ревакцинации. За все время пандемии здесь зарегистрирован 7 081 пациент с КВИ.

Главный санитарный врач Актюбинской области обратилась к жителям региона, вошедшего в «желтую» зону. Опасность еще существует, поэтому жителей призвали носить маски и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, напомнив о запрете массовых мероприятий и усилении мониторинга объектов предпринимательства.

В Атырау началась массовая вакцинация населения, 2 прививочных пункта будут работать без выходных. Сюда прибыла третья партия – 3 600 доз вакцины «Спутник V», предназначенная для студентов и сотрудников закрытых социальных учреждений.

Усилить санитарно-эпидемиологическую работу в приграничных районах Жамбылской области поручил глава региона Бердибек Сапарбаев. За сутки в области зафиксировано 25 заболевших. В инфекционном стационаре лечатся 313 человек. Привито 7,7 тысячи жамбылцев.

С начала иммунизации в Костанайской области вакцину получили более 8 тысяч жителей. Всего зарегистрировано 13 927 случаев КВИ, 12 314 человек выздоровели.

Более 8,5 тысячи человек вакцинировались против коронавируса в ВКО.

Всех желающих жителей Актау обещают начать вакцинировать с 5 апреля. В Мангыстаускую область доставили 9 600 доз российской вакцины «Спутник V», которой уже привиты медики, педагоги и полицейские. Теперь начнётся вакцинация среди населения.

В Туркестанской области 12 700 человек вакцинированы первым компонентом вакцины. 6 173 из них уже прошли второй этап вакцинации, это медики, полицейские и учителя.

На минувшей неделе в Казахстане произошел ряд значимых событий.

Планировавшаяся ранее в Туркестане встреча глав тюркоязычных государств из-за пандемии состоялась в формате онлайн. По итогам неофициального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств принята Туркестанская декларация.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил создать в Туркестане совместную специальную экономическую зону тюркских стран. Сегодня для стран Тюркского совета увеличение товарооборота - одна из главных задач.

«Туркестан имеет большие инвестиционные и торгово-экономические возможности. Учитывая его значительные природные ресурсы, человеческий капитал и туристический потенциал, предлагаю создать в Туркестане совместную специальную экономическую зону тюркских стран», - предложил Касым-Жомарт Токаев.

Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев обратился к участникам саммита: «Мы должны развиваться, несмотря ни на что – вот главный посыл моего обращения. Необходимо создать документ о будущем тюркоязычных государств и принять его на саммите в Турции. На прошедшем в Баку саммите я уже озвучивал предложение о повышении правового статуса саммита. Кроме того, мы продолжаем работу по развитию торговли и вложению инвестиций между нашими странами».

В Таразе в день 50-летия Халық Қаһарманы Газиза Байтасова открыли памятник герою в городском парке «Женис». На торжественной церемонии аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев отметил, что капитан полиции Газиз Байтасов первый и единственный среди сотрудников правоохранительных органов удостоен высшего звания Халык Каһарманы.

В Жамбылской области 2 апреля состоялось открытие реконструированного пункта пропуска «Кордай» с участием глав правительств Казахстана и Кыргызстана, руководства пограничных ведомств двух стран. После реконструкции увеличена пропускная способность пассажиропотока и автотранспорта, создаются условия для благоприятного и качественного пропуска через Государственную границу.

В этом году ко Дню Великой Победы ветеранам Великой Отечественной войны в столице планируется оказать дополнительную социальную помощь в размере 805 тысяч тенге.

Весной по традиции в городах и селах проводят мероприятия по очистке территорий и благоустройству. Жители столицы смогут проголосовать за лучшую идею по благоустройству на запущенной недавно платформе Birge (https://birge-elorda.kz/nur-sultan). Предложения разбиты на категории - снос аварийного жилья, экология, газификация, озеленение, освещение, защита животных, ЖКХ, строительство, образование, безопасность, здравоохранение, социальная сфера, транспорт.

На окраинах Алматы, в новых микрорайонах, по программе комплексного развития «Новый Алматы» приступят к благоустройству, ремонту и строительству дорог, инженерной инфраструктуры, линий наружного освещения, социальных объектов. На улучшение качества жизни жителей присоединенных территорий за 5 лет будет направлен почти триллион тенге. «Наша задача к 2023 году - все микрорайоны должны быть обеспечены водой и канализацией, нормальными дорогами, детскими площадками, парками и скверами», - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

За качество дорожного строительства взялись на минувшей неделе в регионах страны.

Должностных лиц в Жамбылской области привлекают к ответственности за плохие дороги. Полицейские за 2020 год провели 1 711 обследований, и за неудовлетворительное содержание дорог 195 должностных лиц привлечено к адмответственности.

Более 50 чиновников наказали за ненадлежащее содержание дорог в Акмолинской области. Проведено свыше 660 обследование около 5 тысяч км, выдано более 600 предписаний.

В Мангыстауской области чиновник из Мунайлинского райакимата получил взятку в миллион тенге за покровительство при строительстве дорог, что сказалось на качестве дорожного полотна.

Наступление весны сопровождается такими опасными явлениями, как паводки. Интенсивное снеготаяние и формирование талого снега по положительному температурному фону прогнозируют синоптики в четырех областях страны. Для предотвращения ледовых заторов на реках и озерах Акмолинской области, ВКО и СКО проведены взрывные работы.

В Туркестанской области из-за сильных осадков за сутки на реках Боралдай, Арыс, Боген уровень воды поднялся до 30 см.

Постоянные проливные дожди вызвали в Таразе подтопления, которые оперативно ликвидируют городские власти. Вдоль восьми городских каналов протяженностью 82,5 км имеются сооружения, возведенные предпринимателями и жителями частного сектора, сбрасывающими в каналы мусор, что и становится причинами подтоплений.

Более 30 дворовых территорий подтопило в Жамбылской области.

Повторения сильных паводков прошлых лет опасаются в Костанайской области. Настораживают показатели этого года - выше нормы высота снега, запасы воды в снежном покрове, промерзание грунта до 130 мм. Поэтому в регионе ожидают вероятное повторение сценария сильного весеннего половодья 2016-2017 годов.

В СКО спасатели готовятся к предстоящему паводку, о чем говорят данные метеорологов.

А вот в столице департамент по ЧС в качестве мер безопасности в весенний период предупредил ответственных лиц, представителей жилых комплексов и административных зданий о необходимости очистки крыш и кровли от снега и наледи.

Свыше тысячи рабочих очищали Алматы от снега, местные власти организовали круглосуточное дежурство по контролю за уборкой снега.

Пока в Алматы чистят на улицах снег, а в Нур-Султане сбивают сосульки с крыш, первый урожай помидоров готовятся собрать в Туркестанской области. Аграрии Кошкаратинского сельского округа Келесского района намерены собрать с каждого гектара не менее 60 тонн продукции, которую отправят на местные рынки и в другие города страны.

Весенний рыболовный сезон стартовал в Атырау, задействовано 18 рыбохозяйственных предприятий. Предстоит выловить около 13 тысяч тонн рыбы в Урало-Каспийском бассейне. Около 4 500 человек получат работу.

Природоохранные и правоохранительные органы Казахстана с 1 апреля по 31 мая в Атырауской, Мангыстауской и Западно-Казахстанской областях проведут широкомасштабную рыбоохранную акцию «Бекіре». Цель акции - обеспечение миграции рыбы, в том числе и осетровых видов, к местам нереста, противодействие незаконному вылову и обороту рыбы.

75 детей с ограниченными возможностями состязались в жестовом пении, танцах и других видах творчества в Павлодарской области, где в онлайн-формате прошёл отборочный этап XVI Международного фестиваля детского творчества «Жулдызай».

В День смеха, 1 апреля, в Усть-Каменогорске состоялось открытие первой выставки картин в жанре сатиры, юмора и карикатуры «Езу тартар». Представлены работы 13 художников Восточного Казахстана творческого объединения «Жанғыру».

Известная своим катанием на Большом Алматинском озере фигуристка Ксения Панкратова показала красоту природы Северного Казахстана, прокатившись по льду замерзшего озера Жасыбай, расположенного на территории Баянаульского национального парка на юге Павлодарской области.