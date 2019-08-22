Сотрудничество НПО, бизнеса и госсектора по развитию социальных инноваций обсудили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В работе пленарной сессии во второй день форума ASAR в Павлодаре приняли участие вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Есин и аким Павлодарской области Булат Бакауов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

В своем выступлении вице-министр Данияр Есин подчеркнул значимость форума, который открывает широкие возможности для сотрудничества НПО, бизнеса и государства.

Он отметил, что особенностью региона является экологическая направленность и призвал предприятия поддержать проекты по улучшению экологии.





«В республике работают около двух миллионов предпринимателей, и практически все участвуют в социальном развитии государства посредством предоставления рабочих мест, уплаты социальных и пенсионных взносов. Таким образом, бизнес в Казахстане по своей сути социально ориентирован на 100%. Вместе с тем, мы видим потенциал бизнес-сообщества, по сути, их возможности стать драйверами социальных инноваций. Здесь их партнерами могут стать институты гражданского общества.

В целом, можно констатировать, что в Казахстане социальное сотрудничество в формате НПО-бизнес-государство уже работает. Сегодня государство постоянно совершенствует необходимые условия для развития трехстороннего сотрудничества. Мощный импульс этому процессу придала инициированная Елбасы программа «Рухани жаңғыру», которая стала ключевой составляющей объединения граждан, НПО и бизнесменов для решения актуальных вопросов местного сообщества, укрепления общенационального патриотизма», - сказал Данияр Есин.





Вице-министр сообщил, что по предложению неправительственных организаций местом проведения следующего форума «Асар» рассматривается Туркестанская, Жамбылская и Кызылординская области.

Ожидается, что тематика форума будет посвящена активизации гражданских инициатив в сфере культуры и искусства, сохранения культурных ценностей. О развитии институтов гражданского сектора в регионе рассказал аким Павлодарской области Булат Бакауов.





«В Стратегии 2050 Елбасы поставлена главная цель – войти в 30-ку самых развитых стран мира. Эта задача может быть реализована только при активном участии гражданского общества. Следовательно, темой сегодняшнего форума является «Социальные инновации: Формула успеха регионального развития». На сегодняшний день именно неправительственные организации способны привлечь внимание государства, бизнеса, международных организаций, проблемы общества и предпринять конкретные действия для их решения. Как для неправительственных организаций, так и для бизнеса основным партнером социальных проектов выступает государство. К примеру, в текущем году регион совместно с неправительственными организациями реализует проекты на сумму 1 млрд. тенге, которые направлены на решение социально значимых проблем. Для удобства работы неправительственных организаций в регионе в 2018 году открыли Дом Гражданского альянса и Дом волонтеров», - сообщил Булат Бакауов.





По словам главы региона, в области имеется хороший опыт системы партнерских отношений и государственными органами налажен отраслевой принцип взаимодействия с НПО.

«На вчерашнем заседании Бюро Политсовета партии «Nur Otan» Первый Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев отметил: необходимо открыто говорить о проблемах и добиваться их решения конкретно на местах. Наша задача сформировать атмосферу доверия в обществе. Для этого нужен диалог всех общественных, политических сил, интеграция экспертов и граждан. Необходимо использовать все имеющиеся площадки, должна быть целенаправленная работа для решения конкретных проблем», - заключил Булат Бакауов.





В пленарной сессии также приняли участие президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» Асылбек Кожахметов, заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Олжас Ордабаев, председатель правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» Айгуль Соловьева, председатель национальной палаты образования и инновации «SERPIN» Мурат Абенов, представители около 300 НПО и бизнес сообщества.





На пленарной сессии обсудили вопросы развития трехстороннего партнерства и его механизмов, деятельности бизнеса в парадигме направлений социальных инвестиций, инвестиции в развитие малой родины и др.

В ходе проведения форума состоялась презентация лучших социальных проектов НПО, а также подписание меморандумов о сотрудничестве. Лучшими были выбраны 100 проектов из 144 представленных. Форум завершится акцией «ASAR activity», в рамках которой участники форума присоединятся к республиканской акции «Бірге – таза Қазақстан» и посетят общественный питомник Центра зеленых технологий Павлодара.