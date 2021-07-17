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    Сотрудничество между Казахстаном и США в нераспространении ОМУ обсудили в Вашингтоне

    17 Июля 2021, 16:27

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана Ержан Ашикбаев провел видеоконференцию с и. о. Заместителя помощника госсекретаря США Лорой Гросс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере международной безопасности, укрепления режима нераспространения ОМУ, а также инициативу Президента РК Касым-Жомарта Токаева о создании Международного агентства по биологической безопасности.

    Л. Гросс высоко оценила вклад Казахстана в международную и региональную безопасность, выразив надежду на дальнейшее продолжение сотрудничества.

    Автор:

    Внешняя политика Казахстана МИД РК США Сотрудничество
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