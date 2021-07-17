Сотрудничество между Казахстаном и США в нераспространении ОМУ обсудили в Вашингтоне

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана Ержан Ашикбаев провел видеоконференцию с и. о. Заместителя помощника госсекретаря США Лорой Гросс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере международной безопасности, укрепления режима нераспространения ОМУ, а также инициативу Президента РК Касым-Жомарта Токаева о создании Международного агентства по биологической безопасности.

Л. Гросс высоко оценила вклад Казахстана в международную и региональную безопасность, выразив надежду на дальнейшее продолжение сотрудничества.

