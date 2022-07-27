Сотрудничество между Казахстаном и Китаем в сфере экологии обсудили в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев встретился с заместителем министра экологии и окружающей среды КНР Чжао Инминем, также являющимся сопредседателем с китайской стороны Казахстанско-китайской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшей активизации и укрепления взаимодействия двух стран в сфере экологии и природопользования.

Ш. Нурышев ознакомил собеседника с международной экологической инициативой Казахстана - Программой партнерства «Зеленый мост» и мерами, принимаемыми Правительством РК по достижению углеродной нейтральности до 2060 года.

Казахстанский дипломат акцентировал внимание Чжао Инминя на необходимости скорейшего проведения 9-го заседания Казахстанско-китайской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды Казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству, играющую важную роль во взаимодействии в области природоохраны.

Посол Казахстана также подчеркнул важность тесного взаимодействия сторон в вопросе предотвращения загрязнения трансграничных рек и в целом экологии в приграничных районах двух государств.

Чжао Инминь ознакомил посла с политикой правительства КНР в сфере экологии и охраны окружающей среды, а также планами Китая по углеродным выбросам к 2030 году и достижению нулевых выбросов парниковых газов до 2060 года.

Он выразил готовность китайской стороны активизировать взаимодействие с Казахстаном на многосторонних площадках, специализирующихся на изменении климата и сохранении биоразнообразия, в целях дальнейшего укрепления вечного всестороннего стратегического партнерства между РК и КНР.

Кроме того, стороны особо отметили важность эффективной реализации договоренностей, достигнутых на прошедших казахстанско-китайских комиссиях по сотрудничеству в области охраны окружающей среды и в ходе заседаний ее рабочих групп ( по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и предупреждению загрязнения трансграничных рек, а также мониторингу, анализу и оценке качества вод трансграничных рек ), для предотвращения и устранения возможных загрязнений и охраны природных экосистем водных бассейнов.

В завершение встречи собеседники договорились поддерживать тесные контакты между посольством РК в КНР и Министерством экологии и окружающей среды КНР, в том числе по вопросу проведения совместных мероприятий в сфере охраны окружающей среды в рамках ШОС, СВМДА и Дорожной карты по развитию регионального сотрудничества на 2022-2025 гг., принятой в целях реализации договоренностей глав государств по итогам онлайн-саммита «Центральная Азия - Китай».

Фото: gov.kz