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    Сотрудничество между Казахстаном и Китаем в сфере экологии обсудили в Пекине

    27 Июля 2022, 21:00

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев встретился с заместителем министра экологии и окружающей среды КНР Чжао Инминем, также являющимся сопредседателем с китайской стороны Казахстанско-китайской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшей активизации и укрепления взаимодействия двух стран в сфере экологии и природопользования.

    Ш. Нурышев ознакомил собеседника с международной экологической инициативой Казахстана - Программой партнерства «Зеленый мост» и мерами, принимаемыми Правительством РК по достижению углеродной нейтральности до 2060 года.

    Казахстанский дипломат акцентировал внимание Чжао Инминя на необходимости скорейшего проведения 9-го заседания Казахстанско-китайской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды Казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству, играющую важную роль во взаимодействии в области природоохраны.

    Посол Казахстана также подчеркнул важность тесного взаимодействия сторон в вопросе предотвращения загрязнения трансграничных рек и в целом экологии в приграничных районах двух государств.

    Чжао Инминь ознакомил посла с политикой правительства КНР в сфере экологии и охраны окружающей среды, а также планами Китая по углеродным выбросам к 2030 году и достижению нулевых выбросов парниковых газов до 2060 года.

    Он выразил готовность китайской стороны активизировать взаимодействие с Казахстаном на многосторонних площадках, специализирующихся на изменении климата и сохранении биоразнообразия, в целях дальнейшего укрепления вечного всестороннего стратегического партнерства между РК и КНР.

    Кроме того, стороны особо отметили важность эффективной реализации договоренностей, достигнутых на прошедших казахстанско-китайских комиссиях по сотрудничеству в области охраны окружающей среды и в ходе заседаний ее рабочих групп ( по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и предупреждению загрязнения трансграничных рек, а также мониторингу, анализу и оценке качества вод трансграничных рек ), для предотвращения и устранения возможных загрязнений и охраны природных экосистем водных бассейнов.

    В завершение встречи собеседники договорились поддерживать тесные контакты между посольством РК в КНР и Министерством экологии и окружающей среды КНР, в том числе по вопросу проведения совместных мероприятий в сфере охраны окружающей среды в рамках ШОС, СВМДА и Дорожной карты по развитию регионального сотрудничества на 2022-2025 гг., принятой в целях реализации договоренностей глав государств по итогам онлайн-саммита «Центральная Азия - Китай».

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Экология Китай
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