Сотрудничество между Казахстаном и Испанией обсудили в Сенате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Испании в Казахстане Хорхе Урбиолой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В своем приветственном слове сенатор отметил высокий уровень стратегического партнерства Казахстана и Испании, подчеркнув, что между Астаной и Мадридом имеется полное взаимопонимание по всему спектру двусторонних отношений и международной политике.

«Достигнуты хорошие результаты по линии межпарламентского сотрудничества. В обеих палатах казахстанского Парламента действуют группы по сотрудничеству с Испанией. Я являюсь руководителем группы по сотрудничеству с вашей страной в Сенате. Наши депутаты настроены на развитие отношений с испанскими коллегами также по линии международных организаций, в частности, Межпарламентского Союза и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ», - сказал депутат.

Мухтар Кул-Мухаммед также рассказал гостю о реформах, проводимых в стране по инициативе Главы государства, проинформировав о предстоящих внеочередных президентских выборах. Сенатор подчеркнул, что проводимая в стране работа позволит объеденить всех граждан нашей страны вокруг идеи демократической трансформации.

Хорхе Урбиола отметил важность дальнейшего укрепления сотрудничества двух стран, подчеркнув, что за 30 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими государствами Казахстан показал себя надежным политическим и экономическом партнером.

В ходе встречи стороны также обсудили совместную работу над реализацией Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве Казахстана и ЕС. В частности, в таких направлениях, как переход к «зеленой» экономике, торговля и инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика, а также вопросы климатических изменений.