Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Сотрудничество между Казахстаном и ФРГ обсудили в Сенате

    31 Октября 2022, 16:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Сената Ольга Перепечина встретилась с делегацией Бундестага ФРГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты Парламента РК.

    В своем приветственном слове сенатор отметила, что Германия является важным стратегическим партнером Казахстана в Европейском Союзе. Она подчеркнула, что между Астаной и Берлином имеется полное взаимопонимание по всему спектру двусторонних отношений и ключевым вопросам международной повестки.

    «Мы придаем важное значение развитию межпарламентского сотрудничества наших стран. Прочную основу нашего межпарламентского диалога составляют группы дружбы, действующие в парламентах двух стран. В Сенате группу возглавляет председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед», - отметила депутат.

    В свою очередь, сенатор Мухтар Кул-Мухаммед рассказал гостям о политических и экономических реформах, проводимых в стране по инициативе Главы государства. Проинформировав о предстоящих внеочередных президентских выборах, сенатор подчеркнул, что главным их новшеством станет то, что будущий Президент будет избран на один семилетний срок. Данная норма направлена, в первую очередь, на долгосрочную стабильность политической системы, устранение рисков монополизации власти и укрепление базовых принципов демократии.

    Делегаты из ФРГ отметили важность дальнейшего укрепления сотрудничества двух стран, подчеркнув, что за 30 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими государствами, Казахстан показал себя надежным политическим и экономическом партнером.


    Сенат Германия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Закон о займе у МБРР более 340 млн евро приняли в Сенате
    Сенаторы встретились с представителями Международного валютного фонда
    Ольга Перепечина встретилась с госсекретарем МИД Румынии
    Перспективы межпарламентского сотрудничества Казахстана и Молдовы обсудили в Сенате
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
    5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    Новости партнеров