Сотрудничество между Казахстаном и Евросоюзом обсудили в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча Заместителя Премьер-Министра – Министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди со Специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Питером Бурианом, который находится с визитом в Нур-Султане в рамках турне по странам региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов международной и региональной повестки, включая вопросы укрепления стратегических отношений между Казахстаном и Евросоюзом. Собеседники обсудили сотрудничество в рамках новой Стратегии ЕС по Центральной Азии с фокусом на реализацию проектов и программ, направленных на устойчивое развитие региона, а также Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) с Казахстаном, в том числе по инициативе Евросоюза «Team Europe».

Актуальной темой переговоров стал вопрос вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Стороны обсудили перспективы признания и использования так называемых «паспортов вакцинации» Казахстана и ЕС. В частности, П. Буриан отметил, что создание собственной вакцины – «QazVac» – отражает научно-исследовательский потенциал Казахстана.

М. Тлеуберди ознакомил европейского дипломата с ходом реализации политических реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым в рамках концепции «Слышащего государства». В этом контексте, представитель ЕС позитивно оценил имплементацию в Казахстане третьего пакета политических реформ.

В этот же день состоялась встреча П.Буриана со Специальным представителем Президента РК по международному сотрудничеству Ержана Казыхана, в ходе которой стороны обсудили вопросы реализации новых программ, направленных на создание, развитие и распространение инноваций и технологий в Казахстане и во всей Центральной Азии. В свою очередь, Е. Казыхан обратил внимание собеседника на демократические преобразования в Казахстане и необходимость дальнейшей имплементации положений СРПС.

По итогам встреч П. Буриану была выражена благодарность за усилия по развитию дружественных отношений между Казахстаном и ЕС. В соответствии с Указом Главы государства ему был вручен орден «Достық» II степени за весомый вклад в разработку и имплементацию стратегических документов Евросоюза по сотрудничеству с Казахстаном и Центральной Азией.



