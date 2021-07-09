Сотрудничество Казахстана и США в области прав человека обсудили в Вашингтоне

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – 8 июля посол Казахстана Ержан Ашикбаев провёл в онлайн формате встречу с заместителем помощника госсекретаря США по делам демократии, прав человека и труду Карой Макдональд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

Казахстанский дипломат проинформировал собеседницу о последних реформах и мерах Правительства РК в области прав человека, борьбы торговли людьми, защиты свободы вероисповедания, взаимодействия с неправительственными организациями.

Конкретные шаги в данном направлении предусмотрены в Плане первоочередных мер в области прав человека, принятом Правительством во исполнение указа Президента РК от 9 июня 2021 года.

Представитель госдепартамента высоко оценила достижения Казахстана в указанных областях и выразила готовность к продолжению сотрудничества по широкому кругу вопросов.

