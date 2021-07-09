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    Сотрудничество Казахстана и США в области прав человека обсудили в Вашингтоне

    9 Июля 2021, 22:03

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – 8 июля посол Казахстана Ержан Ашикбаев провёл в онлайн формате встречу с заместителем помощника госсекретаря США по делам демократии, прав человека и труду Карой Макдональд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

    Казахстанский дипломат проинформировал собеседницу о последних реформах и мерах Правительства РК в области прав человека, борьбы торговли людьми, защиты свободы вероисповедания, взаимодействия с неправительственными организациями.

    Конкретные шаги в данном направлении предусмотрены в Плане первоочередных мер в области прав человека, принятом Правительством во исполнение указа Президента РК от 9 июня 2021 года.
    Представитель госдепартамента высоко оценила достижения Казахстана в указанных областях и выразила готовность к продолжению сотрудничества по широкому кругу вопросов.

    Автор:

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Права человека США Сотрудничество
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