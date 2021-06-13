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    Сотрудничество Казахстана и США в области прав человека и религиозной свободы обсудили в Вашингтоне

    13 Июня 2021, 04:44

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев встретился с Дэниелом Наделем, Главой управления по вопросам международной религиозной свободы Государственного департамента США. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе встречи Е. Ашикбаев проинформировал собеседника о недавних реформах и достижениях в сфере защиты свободы вероисповедания в Казахстане, взаимодействии с неправительственным сектором, ожидаемых поправках к религиозному законодательству, а также о предстоящем заседании Рабочей экспертной группы по вопросам свободы вероисповедания.

    Представитель Госдепартамента положительно оценил последние достижения Казахстана в области прав человека и свободы вероисповедания, выразив надежду на продолжение и дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя странами.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК США
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