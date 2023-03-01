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    Сотрудничество Казахстана и Евросоюза в сельском хозяйстве Ербол Карашукеев обсудил в Бельгии

    1 Марта 2023, 02:27

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В рамках визита в г. Брюссель министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев встретился с европейскими комиссарами, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметили в Посольстве РК в Бельгии, во время переговоров с Еврокомиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским, глава МСХ РК подчеркнул готовность Правительства страны к дальнейшему расширению торгово-экономического партнерства с ЕС.

    Казахстан имеет все возможности стать поставщиком высококачественного органического продовольствия, отметил Ербол Карашукеев.

    В частности речь шла об экспорте отечественной рыбной продукции в страны Евросоюза. Соответствующие переговорные процессы завершаются и уже есть коммерческие договоренности на закуп казахстанской рыбной продукции с Францией и Швейцарией.

    По итогам прошлого года экспорт казахстанской рыбы в страны ЕС увеличился почти в 1,5 раза и составил 8,7 тысячи тонн, основными потребителями стали Польша, Словакия, Чехия, Нидерланды, Литва, Латвия, Дания, Австрия и Германия.

    Также наша страна могла бы поставлять на европейский рынок мед, конину, говядину и молочные товары.

    Во время встречи с Еврокомиссаром по здоровью и безопасности пищевых продуктов Стеллой Кириакидес речь шла об актуальных вопросах развития торговли между Казахстаном и странами ЕС.

    В частности, вступившие в силу в этом году изменения в европейское законодательство о запрете применения в профилактических целях противомикробных препаратов создают трудности при экспорте племенного скота из европейских государств в Казахстан, отметил Ербол Карашукеев.

    Для урегулирования данного вопроса министр предложил проработать на экспертном уровне внесение изменений в двусторонние ветеринарные сертификаты. Глава МСХ также отметил необходимость выработать совместные меры по минимизации рисков завоза болезней животных в Казахстан. В рамках различных программ развития животноводства в страну было импортировано на разведение 57 тысяч голов племенного скота из стран Евросоюза.

    На долю ЕС приходится порядка 30 % внешней торговли РК. По итогам 2022 года товарооборот сельхозпродукции вырос на 35,6 % и составил 995,5 млн долларов. В Казахстане удалось нарастить экспорт льна, пшеницы, рапса и обработанных злаков.

    Ранее сообщалось, что Казахстан примет участие в международной сельскохозяйственной выставке.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Минсельхоз Бельгия Сельское хозяйство Сотрудничество
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