Сотрудница полиции приняла роды у сельчанки в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, в школе села Хлеборобное района М. Жумабаева, родился ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, случилось это в предвыборный период. В школе работал избирательный участок. Вечером в двери школы постучала фельдшер из соседнего села и попросила помощи у дежурившей на участке сотрудницы полиции. Оказалось, что медик сопровождала беременную женщину, которую нужно было доставить в районную больницу. Однако у 34-летней сельчанки начались стремительные роды.

Капитан полиции Ольга Кангозина тут же созвонилась с врачами из районной больницы и начала действовать согласно их указаний. Скорую помощь направили, но процесс родов шел так быстро, что сотруднице полиции и фельдшеру самим пришлось принять роды.

«Меня до сих пор переполняют эмоции. Я сама перерезала пуповину, обеззаразив ножницы. Родился мальчик. Я боялась, что мы его потеряем. После рождения он не закричал. После того, как похлопали по спинке, он закричал, и я поняла, что мы справились», - рассказала О. Кангозина.

Через несколько минут после рождения малыша приехала скорая из райцентра.

«Честно сказать, я очень испугалась. Даже не думала, что справлюсь. Накануне мне приснился сон, будто у меня есть взрослый сын, но даже и предположить не могла, что жизнь мне приготовила такое испытание», - призналась О. Кангозина.

Малыша – третьего ребенка в семье – назвали Даналы. Он с мамой уже готовится к выписке.



