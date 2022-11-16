Сотрудница ЦОНа подделывала техпаспорта в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники полиции задержали жамбылцев, злоупотреблявших своим служебным положением в Центре обслуживания населения Шуского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента полиции региона, жамбылцев, подделывавших документы, задержали сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Шуского района.

«Работница специализированного Центра обслуживания населения и бывший работник этого учреждения изготавливали поддельные свидетельства регистрации транспортных средств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что женщина выступала в роли посредника. Вместе с соучастником они фальсифицировали документы и продавали поддельные техпаспорта. За свои «услуги» они брали денежное вознаграждение в размере 150 тыс. тенге», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

В ходе обыска полицейские изъяли у подозреваемой восемь банковских карточек на ее имя, 41 поддельный технический паспорт, технику и 500 штук пластиковых карточек для изготовления поддельных документов.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 385 части 2 УК РК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград».



