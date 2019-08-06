Сотовые операторы прокомментировали судебный иск по сертификату безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В отношении сотовых операторов, а именно «Beeline», «Tele2»/«ALtel», «Kcell», группа юристов подала в суд из-за сертификата безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам юристов, «сертификат должен быть установлен накаждом устройстве, с которого будет осуществляться выход в Интернет». Онибеспокоятся, что в результате установки сертификата безопасности будет нарушеноправо граждан в части защиты персональных данных. Как заявляют юристы,«судебный процесс привлечет необходимое внимание со стороныобщественности». О том, что они подалииск в суд, юристы сообщили в социальных сетях.

В свою очередь, на это действие юристов ответили представителисотовых операторов.

«Мое личное мнение. В первую очередь, юристы не преследуюткакой-то цели или добиться отмены сертификатов. Для них это возможность создатьхайп, привлечь внимание к своим персонам. Если юристы на самом деле имели быцель добиться отмены сертификата, то, скорее всего, они не обращались бы сисками против операторов сотовой связи. Операторы действуют согласнозаконодательству, и согласно установленным правилам они уведомляют своихабонентов о необходимости установить сертификат безопасности в соответствии сзаконом РК», - прокомментировал директор по PR компаний «Altel» и «Tele2» ОлжасБибанов.

Как представитель компании, Олжас Бибанов отметил, что «длясотовых операторов иски со стороны юристов не представляют серьезной угрозы сточки зрения законодательства».

«Мы не видим какой-то существенной юридической угрозы илирисков для себя. Для нас очевидно, что все это прописано в законодательстве. Сточки зрения репутации, да, создается, негативный имидж операторам. Хотя любойдумающий человек понимает, что сертификат безопасности - инициатива не сотовыхоператоров», - добавил он.

По его мнению, такие иски появляются регулярно и не толькопо сертификату безопасности.

«В прошлом году были совершенно другие темы, касающиесяпотенциального нарушения прав абонентов. С учетом того, что статистикавыигрышности этих дел очень низка, мы как компания всегда действуем всоответствии с законом. К нам претензий мало, и такие иски разваливаются, дажене доходя до суда», - отмечает представитель компании.

По словам Олжаса Бибанова, юристы подали иск противотдельного оператора в нескольких городах Казахстана. В «Tele2»/«Altel» такжеуточнили, что «пока иск не получали».

Между тем данный факт прокомментировали и в компании«Beeline Казахстан».

«Beeline Казахстан» не является разработчиком сертификатабезопасности и не ограничивает доступ к ресурсам Интернет. В соответствии с ЗакономРК «О связи» и Правилами выдачи и применения сертификата безопасности,операторы связи обеспечивают распространение сертификата безопасности средисвоих абонентов», - рассказали в пресс-службе компании Beeline.

Именно информирование абонентов, а не требование установитьсертификат безопасности, осуществляется компанией, отмечают также в «Beeline».

«Любые вопросы и ответы, связанные с судебным производствомпо этому делу, будут озвучены нашими юристами в суде. «Beeline» осуществляетсвою деятельность в полном соответствии с законодательством РК. Мы поддерживаемстремление граждан решать возникающие вопросы законным путем, в том числепосредством обращения в суд», - проинформировали в компании.