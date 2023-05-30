Сотовая связь с технологией 5G менее вредная, чем 2G - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главный директор по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлан Мейрманов заверил, что мобильные телефоны с использованием связи 5G излучают меньше энергии, чем с технологиями предыдущего поколения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нурлан Мейрманов подчеркнул, что мобильные телефоны являются безопасными для человека, но с использованием связи 5G мощность излучения в разы ниже.

«Полоса частот, которая используется для 5G еще менее эффективна, чем полосы частот, которые используются в 2G. Телефоны, которые вы носите с собой и которые работают в режиме 2G, их мощность изучения в 10 раз больше, чем у технологии 4G. Для 4G нужно примерно 200 милливатт, а для технологии мобильной связи предыдущего поколения 2 тысяч милливатт, с 5G мощность снизится до 100 милливатт. Фактически людям наоборот нужно отказываться от технологии 2G. Так телефон будет излучать меньше энергии, то есть за меньший объем энергии передается больший объем информации», - объяснил спикер во время выхода к прессе после заседания общественного совета фонда «Самрук-Казына».

По его мнению, если граждане будут знать об этом, то сами захотят скорейшей замены базовых станций.

Ранее сообщалось, что «Казахтелеком» обязуется в течение 5 лет построить сеть 5G во всех областных городах. В этом году каждый из операторов компании должен построить по 390 базовых станций, в общей сложности их количество достигнет примерно 800. Каждый год планируется вводить по 780 базовых станций связи. За пятилетний период около 7 тысяч базовых станций будут поддерживать технологию 5G.

Что касается стоимости услуг, то операторы предложат новые варианты тарифов.



