Сотовая связь не влияет на здоровье и окружающую среду – исследования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ответил на депутатский запрос касательно возможного влияния сотовой связи на здоровье человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Международными институтами и организациями (ICNIRP, WHO, IEEE, ITU, IARC, IEC, EU) передовых стран (США, Канада, Великобритания, Швейцария, Испания, Норвегия, Новая Зеландия, Нидерланды, Германия, Финляндия, Бельгия, Австралия) внимательно изучаются вопросы влияния электромагнитных полей на здоровье людей», - написал Алихан Смаилов в своем ответе.

Он напомнил, что в рамках проведенного 6-8 сентября 2022 года в городе Астане тренинга Международного союза электросвязи по вопросам запуска сетей 5G/IMT-2020 зарубежными экспертами озвучены итоги проведенных исследований в период с 1995 по 2018 годы (более 2 тыс. 900 исследований), посвященных мобильным коммуникациям, и почти 30 тыс. публикаций с исследованиями воздействия электромагнитных полей на человека.

«Проведенные международные исследования относительно неблагоприятного воздействия волн радиочастотных электромагнитных полей сотовой связи на здоровье человека и окружающую среду не выявили прямой связи между ними», - заключил Премьер.



