Сотню авиарейсов отменили в Японии из-за мощного тайфуна

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Мощный тайфун «Миндул» обрушился на японский регион Канто в пятницу утром, принеся проливной дождь и ветры на побережье Тихого океана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Japan Times.

Метеорологическое агентство Японии предупредило, что проливной дождь будет продолжаться в основном в регионе Канто в течение пятницы. Сильные ветры будут бушевать на тихоокеанском побережье региона Тохоку до раннего утра субботы.

Агентство зафиксировало максимальную скорость ветра 41,7 метра в секунду на острове Мияке в пятницу утром. В городе Кацуура в префектуре Тиба в пятницу утром выпало 39 миллиметров осадков за час.

В пятницу железнодорожная компания East Japan Railway Co. приостановила движение некоторых поездов, курсирующих в префектуре Тиба, а авиакомпания Japan Airlines Co отменила более 100 рейсов, в основном тех, которые прибывают в аэропорт Ханеда или отправляются из него.

«Миндул» уже 16-ый по счету тайфун, обрушившийся на Японию в этом году. По состоянию на полдень пятницы, тайфун находился в море примерно в 150 км к востоку-юго-востоку от острова Хатидзёдзима, двигаясь на северо-восток со скоростью 35 км/ч.

Агентство прогнозирует выпадение 120 мм осадков на островах Идзу и 80 мм в регионе Тохоку за 24 часа до полудня субботы.