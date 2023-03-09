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    Сотни животных погибли в результате лесного пожара в Австралии

    9 Марта 2023, 18:35

    СИДНЕЙ. КАЗИНОФРМ - Площадь лесных пожаров продолжает расти на юго-востоке Австралии. Сотни животных погибли в результате лесного пожара в районе Хилл-Энд, штат Новый Южный Уэльс, передает МИА «Казинформ» со с ссылкой на ABC News.

    В результате пожара к северу от города Батерст сгорели два дома и пять надворных построек, погибли 400 овец и 300 голов крупного рогатого скота. Площадь пожаров составила 15700 гектаров.

    Сельская пожарная служба предупредила, что несколько сотен домов могут оказаться под угрозой пожара в ближайшие дни, особенно в районах Пирамул и Харгрейвс.

    Команды по оценке ущерба подсчитывают потери от лесных пожаров. В тушении пожара задействованы четырнадцать самолетов и 200 пожарных. Дома и предприятия в районах Тамбарура и Харгрейвса обесточены. В Сельской пожарной службе заявили, что пожарные проделали огромную работу чтобы защитить десятки домов от пожара.

    Представитель пожарной службы Анджела Берфорд заявила, что, несмотря на улучшение условий, ситуация по-прежнему остается опасной, так как «пожар до сих пор не локализован».

    Сообщается, что пламя распространяется на восток в сторону ветряной электростанции Crudine Ridge Wind Farm.

    В понедельник Бюро метеорологии Австралии (BOM) предупредило, что жаркая и сухая погода может вызвать серьезную пожарную опасность в восточной и северной части Нового Южного Уэльса.

    Как сообщалось ранее, по меньшей мере, 33 человека и около 3 миллиардов животных и птиц погибли в результате пожаров «Черного лета» в 2019–2020 годах, одного из самых страшных стихийных бедствий в Австралии.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Происшествия Мировые новости Пожар Австралия
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