Сотни вечеринок разогнали в Шотландии из-за нарушения карантина

ЭДИНБУРГ. КАЗИНФОРМ - За выходные полиция Шотландии разогнала 300 вечеринок по всей стране, при этом было произведено 14 арестов, несмотря на растущее количество заражений коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Агентство отмечает, что с пятницы по воскресенье было выписано более 100 штрафов, при этом сотрудникам полиции пришлось применить силу, чтобы войти в три дома, где, несмотря на карантинные меры, проходили вечеринки.

Новые правила, запрещающие людям собираться и проводить вечеринки в своих домах, были введены в Шотландии в результате увеличения числа случаев заражения Covid-19.

В соответствии в новыми правилами запрещены частные вечеринки с участием более 15 человек. Пабы в Шотландии также обязаны закрываться в 22:00. Отмечается, что полицейские будут следить за выполнением предписаний правительства и соблюдением новых ограничений.

Главный констебль полиции Шотландии Йен Ливингстоун отмечает, что не может быть оправдания для организации, посещения или проведения домашней вечеринки и, что он надеется на здравый смысл граждан страны.

«Это противозаконно, - заявил он, говоря о домашних вечеринках во время карантина. - Если офицеры полиции сталкиваются с вопиющими, умышленными или постоянными нарушениями, мы будем принимать решительные меры для обеспечения соблюдения закона».

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен отметила, что подавляющее большинство пятимиллионного населения страны следует четким правилам, но есть и те, кто нарушает их. Несмотря на то, что полицейские в основном выезжали на вызовы в связи со студенческими вечеринками, Стерджен подчеркнула, что вечеринки организуют не только молодые люди.

«Мы знаем, что домашние вечеринки - один из факторов риска, который может вызвать распространение этого вируса», - сказала она.

Йен Ливингстон в свою очередь добавил, что лишь каждая 10-ая вечеринка, на которую отреагировала полиция, была связана со студентами.