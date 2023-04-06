Сотни тысяч потребителей остались без света в Канаде из-за ледяного дождя

ОТТАВА. КАЗИНФОРМ – В двух провинциях Канады сотни тысяч людей остались без света из-за ледяного дождя и снега в преддверии Пасхи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Globe and Mail.

Провинции Квебек и Онтарио лишились электроснабжения из-за непогоды. Согласно веб-сайту Hydro-Québec, в Квебеке в среду вечером около 780 000 клиентов местных электросетей остались без электричества. Подавляющее большинство из них живет в Монреале, а также в регионах Монтережи и Утауэ на юго-западе провинции. Отключения коснулись примерно 17% из 4,5 млн клиентов Hydro-Québec.

«Причиной отключения являются осадки и ветер», — заявил представитель Hydro-Québec Габриэль Леблан. По его словам, ветер повалил деревья, и они могли упасть на линии электропередач.

Канадцы активно делились фотографиями и видео упавших веток и деревьев, обледенелых автомобилей и тяжелых сосулек, покрывающих линии электропередач и другую инфраструктуру, в социальных сетях. Многим непогода в провинции напомнила ледяной шторм 1998 года, во время которого миллионы жителей Квебека лишились электроэнергии в разгар кризиса, и по меньшей мере 30 человек погибли от переохлаждения, утечек угарного газа и других причин, связанных со штормом.

В Онтарио более 120 000 клиентов Hydro One остались без электричества поздно вечером в среду. Компания, которая является крупнейшим поставщиком услуг по передаче и распределению электроэнергии в Онтарио, заявила, что ее сотрудники работают над тем, чтобы восстановить подачу электроэнергии в Онтарио как можно быстрее и безопаснее, но суровые погодные условия замедляют их работу.

Министерство окружающей среды и изменения климата Канады выпустило предупреждения о ледяных дождях в некоторых частях Онтарио, Квебека, Новой Шотландии и Нью-Брансуика в среду. Агентство сообщило, что в Торонто может выпасть до 60 миллиметров дождя, в то время как непогода в Виндзоре и Гамильтоне в Онтарио могут принести град размером в пятицентовую монету и порывы ветра со скоростью около 90 километров в час.

Между тем, Environment Canada предупредила о штормах в других частях Онтарио и на юго-востоке Манитобы, предсказав выпадение от 15 до 25 сантиметров снега в Виннипеге, где скорость ветра может достигать 70 километров в час. Метель может обрушиться на Саникилуак в Нунавуте.

Ледяной дождь во второй раз в этом году остановил движение легкорельсового транспорта в Оттаве. Городские власти пока не могут сказать, когда конкретно будет восстановлена его работа. По состоянию на вечер среды пять поездов застряли на путях из-за проблемы с электропитанием. В последний раз в январе движение легкорельсового транспорта удалось восстановить лишь через шесть дней.



