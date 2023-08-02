Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Сотни тысяч нелегалов пересекают опасные джунгли по пути в США

    2 Августа 2023, 10:01

    БОГОТА. КАЗИНФОРМ - Рекордное количество мигрантов в этом году преодолело опасный и нелегкий Дарьенский проход, густой участок джунглей между Панамой и Колумбией, чтобы попасть в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    По словам панамских чиновников, за первые месяцы этого года через проход пешком прошло больше людей, чем за весь 2022 год, в общей сложности почти четверть миллиона человек.

    Большинство из них - венесуэльцы, гаитяне и эквадорцы, пытающиеся попасть в США.

    Согласно данным, собранным панамскими официальными лицами, дети составили пятую часть от общего числа тех, кто выбрал попасть в США таким образом.

    Дарьенское ущелье — это пространство густого тропического леса, которое создает естественный барьер между Южной и Центральной Америкой. Дорог нет, пешком его можно пройти за неделю.

    Мигранты подвергают себя неимоверной опасности, так как рискуют попасться преступным группировкам, которые грабят, насилуют и вымогают у них деньги, оказаться во власти жаркой и влажной погоды, а также столкнуться с дополнительной опасностью в лице диких животных.

    По данным Международной организации миграции, в прошлом году при попытке перехода погибло не менее 36 человек. Реальная цифра, вероятно, намного выше, поскольку останки многих жертв так и не были обнаружены.

    В апреле правительства США, Колумбии и Панамы начали двухмесячную кампанию по сдерживанию миграции через Дарьен, пообещав десяткам тысяч мигрантов и беженцев альтернативы нелегальной миграции.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    США Мировые новости нелегалы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Океаны Земли меняют цвет из-за изменения климата
    Ледяной человек Эци оказался потомком мигрантов из Малой Азии
    Джо Байден пригласил лидеров стран Центральной Азии на саммит в США
    Казахстанский боксер прошел взвешивание перед боем с непобежденным соперником в США
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области