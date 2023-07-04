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    Сотни случаев «младенцев-призраков» расследуют в Южной Корее

    4 Июля 2023, 10:23

    СЕУЛ. YONHAP - КАЗИНФОРМ – Полиция Южной Кореи расследует 193 случая рождения детей, незарегистрированных при рождении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    Национальное управление полиции заинтересовалось случаями жестокого обращения с детьми с участием незарегистрированных при рождении, включая шокирующую новость о том, что мать хранила тела двух новорожденных детей в морозильной камере.

    Полиция Южной Кореи значительно расширила расследование в отношении «младенцев-призраков», в случае которых есть медицинские записи о рождении, но нет официальной регистрации рождения. Правительство страны запустило общенациональную кампанию по проверке благополучия более 2 тысяч незарегистрированных младенцев.

    Кампания началась после того, как в прошлом месяце была задержана мать по обвинению в том, что она задушила двух своих новорожденных детей в 2018 и 2019 годах соответственно и все это время тайно хранила их тела в холодильнике в своей квартире в Сувоне, в 30 км к югу от Сеула.

    Официальные источники утверждают, что полицейское управление Южной Кореи получило 209 дел о «детях-призраках», и 193 из них расследуются.20 из них были уже обнаружены, ведется расследование по установлению местонахождения еще 178 детей.

    Одиннадцать из этих детей были признаны мертвыми, в случае семи детей насильственную смерть уже исключили. Остальные четыре дела расследуются по подозрению в совершении преступлений.

    Из 20 детей, незарегистрированных при рождении, местонахождение которых было установлено, девять живы и о них заботились должным образом, в результате чего дела были прекращены.

    Расследование случаев возможного детоубийства и незарегистрированных при рождении детей происходит на фоне демографического кризиса в стране. Yonhap отмечает, согласно последним данным Статистического управления Южной Кореи, число детей, родившихся в стране, достигло очередного минимума в апреле.

    В апреле этого года родилось всего 18 484 ребенка, что на 12,7% меньше, чем годом ранее. Число детей, рожденных в Южной Корее, снижается уже 89 месяцев подряд.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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