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    Сотни сайгаков заполонили улицы одного из сел в Улытауской области

    9 Января 2023, 02:34

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Такое явление считается редким, ведь зимой сайгаки мигрируют на юг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт «Хабар 24».

    По мнению экологов, случай уникальный, ведь степные антилопы в Центральном Казахстане - большая редкость, к тому же зимой они обычно мигрируют на юг. В этом году этого не произошло, возможно, из-за деятельности человека, потому что парнокопытные не могут самостоятельно преодолеть ограждения и другие сооружения безопасности на новых автотрассах и железнодорожных ветках.

    Вполне возможно, что это послужило препятствием на привычных путях миграции животных, которые вынуждены искать для себя новые маршруты.

    Фото: кадр из видео
    Видео Регионы Животные Природа Улытауская область Сайгак
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