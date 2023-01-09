Сотни сайгаков заполонили улицы одного из сел в Улытауской области

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Такое явление считается редким, ведь зимой сайгаки мигрируют на юг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт «Хабар 24».

По мнению экологов, случай уникальный, ведь степные антилопы в Центральном Казахстане - большая редкость, к тому же зимой они обычно мигрируют на юг. В этом году этого не произошло, возможно, из-за деятельности человека, потому что парнокопытные не могут самостоятельно преодолеть ограждения и другие сооружения безопасности на новых автотрассах и железнодорожных ветках.

Вполне возможно, что это послужило препятствием на привычных путях миграции животных, которые вынуждены искать для себя новые маршруты.

Фото: кадр из видео