Сотни рейсов отменены в Южной Корее из-за мощного тайфуна

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – Мощный тайфун «Линлинг», сопровождаемый проливными дождями и сильным ветром, обрушился на Южную Корею сегодня утром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

О серьезных повреждениях пока не сообщалось, но более 230 рейсов были отменены или перенесены из-за сильных порывов ветра, которые достигли максимальной скорости 39 метров в секунду или 140 км / ч.

Более 150 международных рейсов, вылетающих из или прибывающих в международный аэропорт Сеула Инчхон, были отменены, в то время как около 120 рейсов на курортный остров страны Чеджу и из него также были отменены, по данным администрации аэропорта.По всей стране по-прежнему остается в силе ряд предупреждений, поскольку 13-й по счету в этом году тайфун должен обрушиться на Сеул около полудня.По данным Корейской метеорологической ассоциации, ожидается, что тайфун продолжит движение на север и достигнет Северной Кореи позже в тот же день.«Рекордные по силе ветры обрушатся на острова, а также будут наблюдаться в южных и западных прибрежных районах», - сказали в агентстве.Центральные и муниципальные власти принимали меры предосторожности, чтобы минимизировать ущерб от тайфуна.