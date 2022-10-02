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    Сотни протестующих в Лондоне призвали облагать налогами богатых

    2 Октября 2022, 05:00

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Сотни демонстрантов собрались перед железнодорожной станцией Кингс-Кросс в Лондоне, протестуя против растущей стоимости жизни. Они держали плакаты и транспаранты с надписями: «Облагайте налогом богатых, не нападайте на бедных», «Поддержите забастовки» и «Нам всем нужно повышение зарплаты», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Участники акции, которую поддержали многие неправительственные организации и профсоюзы, подвергли жёсткой критике экономическую политику правящей Консервативной партии. «С нас хватит!» - скандировали собравшиеся.

    Давление на нового британского премьер-министра Лиз Трасс усиливается. Менее чем через четыре недели после вступления в должность и всего через неделю после обнародования мини-бюджета, снижающего налоги для самых богатых в условиях кризиса стоимости жизни, более 50% опрошенных британцев заявили, что ей следует уйти.

    Летом Трасс победила бывшего министра финансов Риши Сунака в борьбе за лидерство, пообещав немедленное снижение налогов и сосредоточив внимание на стимулировании экономического роста, несмотря на прогнозы рецессии в Великобритании.

    Но когда новый канцлер казначейства Квази Квартенг на прошлой неделе обнародовал планы по сокращению налогов, оказалось, что они пошли дальше, чем многие ожидали, отменив максимальную ставку подоходного налога и сняв ограничение на банковские бонусы. Это вызвало нестабильность на рынках и привело к падению фунта стерлингов.

    Трасс признала, что объявление её финансового плана по стимулированию роста «вызвало сбои в национальной экономике», настаивая на том, что были предприняты «решительные действия для контроля над финансами страны».

    Великобритания ещё не находится в рецессии, как показали пересмотренные данные в пятницу. И это говорит в пользу премьер-министра Лиз Трасс, но экономика страны всё ещё может столкнуться со спадом из-за резкого роста процентных ставок.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Великобритания Мировые новости
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