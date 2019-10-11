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    Сотни миллионов тенге проходили мимо казны через карагандинскую лжефирму – Генпрокуратура

    11 Октября 2019, 15:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов рассказал о ситуации с «теневым» бизнесом в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Теневики» мешают развитию предпринимательства. Отнимают хлеб у честных бизнесменов, создают неравные условия для нормальной конкуренции. От их деятельности в бюджет «недопоступают» многомиллиардные налоги, которые в том числе должны распределяться на социальные нужды», - сказал Марат Ахметжанов на IV Форуме по защите бизнеса.

    Он рассказал о специфике и схемах такого «теневого» бизнеса, приведя пример.

    «Зачастую у лжефирм нет никаких активов, техники, станков, складов, нет персонала, в штате только номинальный директор. И то на него оформлена еще сотня таких же «пустышек». Понятно, что такие фирмы не смогут поставить реальный товар, выполнить работы, оказывать услуги.

    В Караганде директором ТОО «ГлавСнабСтрой» была дважды судимая Глазатова А.В., к тому же страдающая наркоманией и алкоголизмом. Через эту фирму мимо казны прогонялись сотни миллионов», - отметил М. Ахметжанов.

    «Поэтому борьба с теми, кто не хочет принимать «правила честной игры», будет жесткой. У нас есть специальный уполномоченный орган. Тем более, сейчас Служба экономических расследований передана в Комитет финмониторинга. СЭР должна сконцентрировать свое внимание именно на «теневом» бизнесе, который представляет угрозу экономической и социальной стабильности общества. С ним надо вести беспощадную борьбу», - добавил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Генпрокуратура
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