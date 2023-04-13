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    Сотни мигрантов погибли с начала года в Центральном Средиземноморье

    13 Апреля 2023, 08:44

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Более 440 мигрантов погибли в Центральном Средиземноморье в первые три месяца этого года. Таковы данные МОМ - Международной организации по миграции. Этот период стал самым смертоносным первым кварталом с 2017 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    Центрально-Средиземноморский путь в Европу эксперты называют самым опасным в мире: с 2014 года на этом маршруте зарегистрировано более 20 тысяч смертей. Организация призывает власти прилагать больше усилий для осуществления поисково-спасательных работ, поскольку возможности НПО ограничены.

    В докладе также говорится о случаях, когда на сигналы бедствия с тонущего судна не реагировали вообще, что приводило к десяткам жертв.

    «Люди гибнут в водах Средиземного моря. Большинство их призывов о помощи остаются неуслышанными. Государства должны увеличить и поддержать поисково-спасательные операции для спасения жизней на море», - говорится в сообщении МОМ.

    Число смертей продолжает расти вместе с общей статистикой по миграции. В связи с наплывом беженцев правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации. По данным МВД страны, с начала года в Италию морским путем прибыли более 30 тысяч мигрантов. Это в четыре раза больше, чем за первые месяцы 2022 года.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Мировые новости мигранты
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