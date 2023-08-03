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    Сотни иностранных инвесторов проявили интерес к сотрудничеству с Афганистаном – Нуриддин Азизи

    3 Августа 2023, 11:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сотни иностранных инвесторов проявили интерес к сотрудничеству с Афганистаном. Некоторые компании уже получили разрешение на работу. Об этом заявил министр коммерции и индустрии Афганистана Нуриддин Азизи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях консолидации и развития двусторонних и многосторонних отношений в сфере торговли и транзита были проведены переговоры и заключены базовые договоренности с торговыми партнерами Афганистана, в том числе с Узбекистаном, Ираном, Россией, Китаем, Пакистаном и другими странами», - отметил на казахстанско-афганском бизнес-форуме Нуриддин Азизи.

    По его словам, в последнее время сотни иностранных инвесторов проявили интерес к инвестированию в различные сектора Афганистана, получили разрешения и находятся в контакте с различными афганскими ведомствами, чтобы приступить к работе.

    «Исламский Эмират Афганистан рассмотрел возможность предоставления многочисленных налоговых льгот для предоставления возможностей частному сектору, и я искренне прошу и приглашаю уважаемых инвесторов с полной уверенностью инвестировать в Афганистан», - обратился к инвесторам министр коммерции Нуриддин Азизи.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Афганистан Инвестиции
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