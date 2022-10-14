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    Сотни домов затоплены в Австралии в результате наводнений

    14 Октября 2022, 13:40

    МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ – Сотни домов затоплены в пригороде Мельбурна штата Виктория на юго-востоке Австралии в результате наводнений, вызванных непрекращающимися проливными дождями, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC.

    По данным местной Службы по чрезвычайным ситуациям, от наводнений пострадала значительная часть штата Виктория, как минимум 500 домов затоплены и еще столько же жилых строений отрезано от внешнего мира. Более 4,7 тыс. домов остались без электричества.

    Согласно прогнозам, чрезвычайная ситуация, вызванная наводнениями в австралийском штате Виктория, продолжит ухудшаться.

    Опасная ситуация коснулась также ряда районов штата Новый Южный Уэльс и островного штата Тасмания.

    Эвакуированы тысячи жителей из-за угрозы наводнений на фоне рекордно сильных дождей, обрушившихся на юго-восточное побережье Австралии.


    Фото: abc.net.au

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Мировые новости Австрия Наводнение
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