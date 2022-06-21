Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Сотни бездомных умирают от сильной жары в США

    21 Июня 2022, 21:13

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – По оценкам правозащитников, в США из-за жары ежегодно умирает около 1500 человек, около половины из которых являются лицами без определенного места жительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание NBC News.

    Волна жары в начале июня принесла температуру до 45,5 градусов по Цельсию. В прошлом году отметки термометра достигали 47,7 градусов.

    Только в штате Аризона по меньшей мере было 130 бездомных среди 339 человек, умерших от причин, связанных с высокой температурой в 2021 году.

    В штате Орегон официальные лица впервые открыли 24-часовые центры охлаждения. Привлечены команды добровольцев для распространения воды и фруктового мороженного в лагерях бездомных на окраине города Портленда.

    В Бостоне изучают способы защиты различных районов. Рассматриваются стратегии по увеличению числа деревьев и различных конструкций для создания теней, использованию более прохладных материалов для крыш и расширению сети центров охлаждения во время аномальной жары.

    По оценкам климатической школы Колумбийского университета, воздействие экстремальной жары является проблемой не только США, в настоящее время она затрагивает около четверти населения земного шара, в том числе Казахстан.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Происшествия США Погода Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Повлияет ли жара на урожай – комментарий главы Минсельхоза
    Смертельный торнадо обрушился на юг США: есть жертвы
    Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай