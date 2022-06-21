Сотни бездомных умирают от сильной жары в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – По оценкам правозащитников, в США из-за жары ежегодно умирает около 1500 человек, около половины из которых являются лицами без определенного места жительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание NBC News.

Волна жары в начале июня принесла температуру до 45,5 градусов по Цельсию. В прошлом году отметки термометра достигали 47,7 градусов.

Только в штате Аризона по меньшей мере было 130 бездомных среди 339 человек, умерших от причин, связанных с высокой температурой в 2021 году.

В штате Орегон официальные лица впервые открыли 24-часовые центры охлаждения. Привлечены команды добровольцев для распространения воды и фруктового мороженного в лагерях бездомных на окраине города Портленда.

В Бостоне изучают способы защиты различных районов. Рассматриваются стратегии по увеличению числа деревьев и различных конструкций для создания теней, использованию более прохладных материалов для крыш и расширению сети центров охлаждения во время аномальной жары.

По оценкам климатической школы Колумбийского университета, воздействие экстремальной жары является проблемой не только США, в настоящее время она затрагивает около четверти населения земного шара, в том числе Казахстан.



