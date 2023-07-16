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    Сотни авиарейсов отменили в Италии

    16 Июля 2023, 09:54

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Забастовка наземного персонала аэропортов в Италии привела к отмене сотен авиарейсов, затронув более 250 тысяч пассажиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

    Сотни авиарейсов были отменены в субботу в Италии в связи с восьмичасовой забастовкой персонала наземного обслуживания аэропортов. Профсоюзы, представляющие интересы этой категории работников, требуют обновления коллективного договора, регулирующего нормы оплаты труда, который истек шесть лет назад. Акция затронула более 250 тысяч пассажиров

    Забастовки проходят и в других частях Европы. Работники лондонского аэропорта Gatwick проведут две забастовки в конце июля - начале августа, а в Бельгии в эти выходные бастуют пилоты авиакомпании Ryanair из-за пониженных во время пандемии зарплат. В аэропорту Шарлеруа отменены десятки рейсов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Италия Европа Мировые новости Авиация
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