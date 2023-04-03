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    Сотни американских банков на грани банкротства – экономист

    3 Апреля 2023, 19:14

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Экономист, предсказавший кризис 2008 года, считает, что большинство американских банков находятся на грани неплатежеспособности, а сотни - уже банкроты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Bitcoin.com.

    Известный американский экономист Нуриэль Рубини поделился своим мнением о банковских проблемах в Соединенных Штатах в недавно опубликованной статье. В ней автор рассуждает о беспорядках в банковском секторе США. Рубини рассказывает, как банки в Америке несут нереализованные убытки по ценным бумагам на сумму 620 миллиардов долларов США.

    Кроме того, он упоминает о повышении ставок Федеральной резервной системой США. «Что еще хуже, более высокие процентные ставки также снизили рыночную стоимость других активов банков», - пишет он.

    В свете этого Рубини говорит: «В США нереализованные убытки банков фактически составляют 1,75 триллиона долларов, или 80% их капитала». «Нереализованный» характер этих убытков, по мнению автора, является просто артефактом текущего режима регулирования, который позволяет банкам оценивать ценные бумаги и кредиты по их номинальной стоимости, а не по их истинной рыночной стоимости».

    Рубини продолжает резкую критику банковской системы США, заявляя: «На самом деле, судя по качеству их капитала, большинство американских банков технически находятся на грани неплатежеспособности, а сотни уже полностью неплатежеспособны».

    В своей статье он также упоминает концепцию под названием «депозитная франшиза» и утверждает, что вкладчики могут почувствовать, что их вклады не в безопасности, что приведет к потере доверия.

    «Если вкладчики бегут, депозитная франшиза испаряется, а нереализованные убытки по ценным бумагам становятся реализованными. Тогда банкротство становится неизбежным», — полагает Рубини.

    Он подчеркивает, что перед центральными банками мира «стоит не просто дилемма, а трилемма». Кроме того, по мнению Рубини, особенно страдают региональные банки, которые жизненно важны для финансирования малого и среднего бизнеса. Таким образом, для центральных банков представлена трилемма, поскольку повышение процентных ставок, направленное на достижение стабильности цен, может привести к рецессии и росту безработицы, а также увеличить риск серьезной финансовой нестабильности.

    Также в своей статье американских экономист приходит к выводу, что трилемма проблем усугубляется негативными шоками совокупного предложения, такими как пандемия коронавируса и ситуация в Украине.

    «Серьезная рецессия — единственное, что может сдержать рост цен и заработной платы, но она сделает долговой кризис еще более серьезным, что, в свою очередь, приведет к еще более глубокому экономическому спаду. Поскольку поддержка ликвидности не может предотвратить эту системную петлю, всем следует готовиться к грядущему стагфляционному долговому кризису», - пишет автор.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    США Мировые новости
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