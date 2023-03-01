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    Сотни алматинцев собрались на концерт памяти Darkhan Juzz

    1 Марта 2023, 21:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Большое количество молодых алматинцев пришли на Арбат, чтобы посмотреть концерт в честь памяти казахстанского музыканта Дархана Джунусбекова, известного как Darkhan Juzz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Концерт был организован его друзьями и коллегами. Собравшиеся на Арбате хором исполняли все известные песни музыканта.

    «Мы находимся на том самом месте, откуда начинал свой творческий путь Darkhan Juzz. Сегодня день благодарения. Я хочу поблагодарить Всевышнего за то, что мы все с вами вместе живем в то время, когда жил такой великий музыкант, как Darkhan Juzz. Он был очень светлый парень. Я хочу, чтобы вы улыбались. Хочу сказать огромное спасибо каждому из вас, кто сегодня пришел, кто разделяет эту боль и счастье. Счастье в том, что его творчество будет жить», - сказал один из друзей музыканта Азат Абыкен.

    Представитель лейбла ozen Айзатулла Хусейн сообщил собравшимся, что сегодня на кладбище Кенсай-2 состоялись похороны Дархана Джунусбекова.

    «Я вчера был в Астане, там ребята сами организовали концерт. Для меня Астана знаменателен тем, что мы с Дарханом познакомились там. И так получилось, что вчерашний концерт был организован именно на том месте, где мы в первый раз с Дарханом исполняли его песни. Сегодня мы его похоронили. Он уже лежит рядом с Батыром (Батырхан Шукенов - прим.ред.) и со многими именитыми артистами нашей страны, легендами. Если кто хочет сходить, сходите на Кенсай-2, мусульманское кладбище», - сказал он.

    Вечером 24 февраля многие алматинцы также собирались на Арбате, чтобы исполнить песни казахстанского музыканта и тем самым почтить его память.

    Дархан Джунусбеков погиб 24 февраля в Таиланде. Он попал в ДТП на арендованном мопеде. Его тело из Таиланда доставили в Алматы 28 февраля.

    Darkhan Juzz родился 9 августа 1990 года в Алматы. Начал увлекаться музыкой в 14 лет. В 2016 году выложил в интернет первые треки, которые сразу стали расходиться по Казнету и попадать в плейлисты у подростков. После этого появился дебютный клип «‎Кун мен айым»...

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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