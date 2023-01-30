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    Состязания по 10 видам спорта проведут на фестивале «Буркасын-2023» в Астане

    30 Января 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году ежегодный зимний фестиваль «Буркасын-2023» в столице состоится 19 февраля. К участию допускаются все желающие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

    В рамках зимнего фестиваля в столице пройдут соревнования по 10 видам спорта: лыжные гонки, гиревой спорт, армрестлинг, поясная борьба, хоккей в валенках, перетягивание каната, броски снежками, автоспорт, мотоспорт, зимний футбол.

    К участию в соревнованиях допускаются все желающие, не имеющие противопоказаний по здоровью. При прохождении регистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

    Регистрационные и стартовые номера на лыжные гонки выдаются за 30 минут до старта согласно расписанию соревнований по каждой возрастной группе.

    Победители и призеры каждой возрастной группы будут награждены дипломами, медалями и ценными призами.



    Фото: пресс-служба акимата г. Астаны

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Спорт
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