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    Состязание сильных «Толагай»: победителем стал палуан, поднявший барана

    7 Июля 2023, 19:48

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Подведены итоги городского турнира - состязание сильных «Толағай», посвященный 25-летию столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На площади перед акиматом столицы были выставлены четыре юрты, в центре - небольшая сцена. Участники турнира, которые надеются лишь на собственные силы, по очереди выходили из этих юрт, чтобы продемонстрировать всем свои силовые навыки.

    Среди участников есть и мастера пауэрлифтинга из Кунаева, палуаны по казакша курес из Арыси, и другие лучшие спортсмены с отточенными силовыми навыками.

    По словам автора идеи проекта сильных «Толагай» Темира Сыпатая, такой турнир на республиканском масштабе проходит уже в четвЕртый раз.

    «В этом году турнир приурочили к 25летию столицы как открытый турнир города. Цель проекта - пропагандировать среди населения предшественников Кажымукана, развивать массовый спорт. Победителю турнира вручим 1 млн тенге. И другим участникам турнира также вручим денежные призы. Соревнование проходит при поддержке акимата Астаны. Также спонсорскую поддержку оказал основатель бренда «Чемпион» Серик Байжанов», - сказал он.

    Соревнование состояло из 5 туров. На первом этапе участникам предстояло за 1 минуту донести как можно дальше камень весом 141 кг. После этого кандидаты состязались, бросая копья весом 10 кг вдаль. Так по итогам разных силовых соревнований Нургиса Адилетулы завоевал 3 место, набрав 120 баллов. Второе место завоевал спортсменов из Конаева Ваид Тенизбаев, набрав 122 балла. Победителем стал Азамат Макулбеков со 132 баллами.

    Помимо золотого пояса победителю вручили сертификат на 1 млн тенге.

    Отметим, что турнир проводится в целях

    популяризации героев Великой Степи, популяризации казахских этно-игр.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Культура Спорт
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