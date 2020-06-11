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    Состоявшийся национальный лидер – азербайджанские  эксперты о Касым-Жомарте Токаеве

    11 Июня 2020, 15:05

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – Главным достижением президентства Касым-Жомарта Токаева можно считать его открытость обществу, умение концентрировать внимание на главных пунктах актуальной повестки и желание расширять границы сотворчества. Такое мнение в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» высказал азербайджанский эксперт-политолог, старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов.

    «Президент Токаев - мастер тонкой дипломатии, умеющий принимать экстраординарные решения. Он умело поддерживает тенденцию равновесия, которая позволяет поддерживать баланс в обществе, тонко регулировать отношения между ветвями власти и стимулировать формирование благодатной почвы, необходимой для раскрытия инновационного потенциала соотечественников», - отметил Т. Аббасов.

    По словам эксперта, за год Президент Токаев убедил сограждан в том, что четко представляет для себя стратегические и тактические задачи национального развития. Вынесение на суд национального общества судьбоносных проблем, коллегиальные обсуждения и принятие решений в условиях прозрачности становится свидетельством того, насколько он заинтересован в обеспечении прав и свобод граждан.

    Резюмируя, Тофик Аббасов подчеркнул, что фактор доверия между властью и народом всегда играет профилирующую роль, поскольку превращается в работающий регулятор не только в системе отношений по вертикали, но самое главное, в горизонтали.

    В свою очередь, председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев отметил, что основным достижением прошедшего года в Казахстане с момента избрания Касым-Жомарта Токаева Президентом страны является политическая стабильность в стране. Учитывая геополитическое положение республики, ее поддержание крайне важно, не только для страны, но и для всего региона.

    В беседе с корреспондентом Казинформа политолог, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов отметил, что Касым-Жомарт Токаев с момента избрания на этот пост побывал во всех регионах страны, лично посещал предприятия, учебные заведения, сельскохозяйственные комплексы и другие объекты.

    По его мнению, выводы и решения Президента РК выверены и опираются на личный опыт.

    «На третьем заседании НСОД были расставлены приоритеты на ближайшие годы, в частности, развитие медицинской инфраструктуры. Не менее актуальное – система образования, науки, а также развитие человеческого капитала», - отметил эксперт.

    Подводя итоги, собеседник резюмировал, что выбраны приоритетные направления для развития экономики страны, в первую очередь – это промышленность, энергетический сектор, сфера обслуживания, то, что требует дополнительных вложений и развитие инфраструктуры.

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Президент Казахстана Азербайджан
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