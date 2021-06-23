Состоящих на учёте павлодарцев проверяют на соблюдение дисциплины

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области началась операция «Условник», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Республиканское профилактическое мероприятие «Условник» стартовало 21 июня текущего года. В городах и населённых пунктах области инспекторы службы пробации совместно с участковыми инспекторами будут посещать по месту жительства лиц, состоящих на учете, - сообщила специалист департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области Баян Баубекова. - Кроме того, все осуждённые будут проверены по базам данных на наличие административных правонарушений».

Сотрудники служб пробации области проводят рейд по людям, состоящим на учёте. Все они будут подвержены проверке по месту жительства.

В ДУИС по Павлодарской области добавили, что на учёте в службе пробации области состоит 1651 осуждённый. Часть из них - бывшие заключённые, освободившиеся из колоний по решению суда. Их лишение свободы было заменено на ограничение свободы. Кроме них, на учёте состоят и те, кому изначально было дано наказание, не связанное с лишением свободы: ограничение свободы, условный срок, отсрочка наказания, общественные работы.

«В случае невыполнения ограничений, наложенных судом (не посещать увеселительные заведения, не менять постоянное место жительства и других) в отношении подучётного выносится письменное предупреждение. После двух подобных предупреждений материал направляется в суд для решения вопроса о лишении свободы либо продлении испытательного срока», - отметили в ДУИС.

С начала рейда, то есть за три дня, уже направлено двенадцать материалов о замене наказания на лишение свободы и один материал на продление условного срока.



