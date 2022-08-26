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    Состояние высаженных у Sulpak саженцев проверили после жалоб алматинцев

    26 Августа 2022 11:33

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители Алмалинского района на встрече с акимом Алматы Ерболатом Досаевым остро поднимали вопрос неприжившихся саженцев у магазина бытовой техники Sulpak, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На прошлой встрече остро поднимался вопрос неприжившихся саженцев у здания Sulpak. По моему поручению проведен мониторинг состояния высаженных за последние два года в районе 3 тыс. саженцев, и этой осенью обслуживающие организации за счет собственных средств пересадят 90 саженцев», - сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями.

    Градоначальник отметил, что в Алмалинском районе насчитывается 223 тыс. деревьев, из которых 25% в аварийном или болезненном состоянии. С начала года проведена санитарная обрезка 6,6 тыс. деревьев и вырублено 250 аварийных деревьев в местах общего пользования. Взамен осенью будут высажены около 2,5 тыс. саженцев.

    По словам акима, в городе планируется вырубка 5 тыс. аварийных деревьев, из них 800 в Алмалинском районе.

    В ноябре 2020 года, ночью, возле ТД Sulpak на пересечении улиц Ауэзова и Толе би были незаконно спилены 13 деревьев. Позже стало известно, что вырубленные деревья относятся к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам растений.

    Этот вопиющий факт вызвал справедливое возмущение Президента РК и общественности. Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Алматы расследовать факт вырубки здоровых деревьев.

    Виновная по этому делу была оштрафована на свыше 4 млн тенге.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Экология
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