Состояние высаженных у Sulpak саженцев проверили после жалоб алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители Алмалинского района на встрече с акимом Алматы Ерболатом Досаевым остро поднимали вопрос неприжившихся саженцев у магазина бытовой техники Sulpak, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На прошлой встрече остро поднимался вопрос неприжившихся саженцев у здания Sulpak. По моему поручению проведен мониторинг состояния высаженных за последние два года в районе 3 тыс. саженцев, и этой осенью обслуживающие организации за счет собственных средств пересадят 90 саженцев», - сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями.

Градоначальник отметил, что в Алмалинском районе насчитывается 223 тыс. деревьев, из которых 25% в аварийном или болезненном состоянии. С начала года проведена санитарная обрезка 6,6 тыс. деревьев и вырублено 250 аварийных деревьев в местах общего пользования. Взамен осенью будут высажены около 2,5 тыс. саженцев.

По словам акима, в городе планируется вырубка 5 тыс. аварийных деревьев, из них 800 в Алмалинском районе.

В ноябре 2020 года, ночью, возле ТД Sulpak на пересечении улиц Ауэзова и Толе би были незаконно спилены 13 деревьев. Позже стало известно, что вырубленные деревья относятся к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам растений.

Этот вопиющий факт вызвал справедливое возмущение Президента РК и общественности. Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Алматы расследовать факт вырубки здоровых деревьев.

Виновная по этому делу была оштрафована на свыше 4 млн тенге.



