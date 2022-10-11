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    Состояние семи пострадавших в ДТП с автобусом оценили врачи Алматы

    11 Октября 2022, 15:34

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что в результате ДТП, которое случилось 10 октября с участием автобуса, пострадали семь человек, один из них ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пострадавшие были доставлены в БСНП и ГКБ № 7, ребенок в Детскую городскую клиническую больницу № 2. После проведенных обследований шесть пациентов были направлены на амбулаторное лечение. Один пострадавший госпитализирован, его состояние на сегодняшний день оценивается как крайне тяжелое, находится в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Всю необходимую медицинскую помощь получает в полном объеме», - проинформировали в пресс-службе УОЗ.

    10 октября в 18:00 водитель 141 маршрута, следуя по улице Кудерина, не справился с управлением и допустил наезд на частный жилой дом. Пострадали водитель и шестеро пассажиров.

    Видеодан алынған кадр/ instagram.com/kris_p_almaty_obl

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Происшествия Здравоохранение
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