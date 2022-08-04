Состояние сбитой автобусом женщины прокомментировали медики в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Медики прокомментировали состояние женщины, которую сбил автобус на нерегулируемом перекрестке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, пострадавшую доставили в отделение травматологи первой областной больницы. У нее диагностированы закрытый перелом левой ключицы со смещением костных обломков, ушиб легких, выявлено повреждение тазобедренного сустава. Состояние стабильное. Проводятся все необходимые медицинские процедуры.

Как ранее сообщалось, водитель автобуса сбил женщину в Атырау. С начала года в дорожно-транспортных происшествиях в Атырауской области погибли 49 человек.



