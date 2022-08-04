Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Состояние сбитой автобусом женщины прокомментировали медики в Атырау

    4 Августа 2022 20:41

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Медики прокомментировали состояние женщины, которую сбил автобус на нерегулируемом перекрестке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, пострадавшую доставили в отделение травматологи первой областной больницы. У нее диагностированы закрытый перелом левой ключицы со смещением костных обломков, ушиб легких, выявлено повреждение тазобедренного сустава. Состояние стабильное. Проводятся все необходимые медицинские процедуры.

    Как ранее сообщалось, водитель автобуса сбил женщину в Атырау. С начала года в дорожно-транспортных происшествиях в Атырауской области погибли 49 человек.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Происшествия #Регионы #Врачи #Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Перестрелка произошла в Алматинской области, один человек погиб
    Склад горел в центре Алматы
    Квадроцикл загорелся в Восточном Казахстане
    Полицейский насмерть сбил женщину в Алматы
    Популярное
    1 Назначен заместитель прокурора Атырауской области
    2 Назначен исполняющий обязанности начальника полиции Улытауской области
    3 Ушел в отставку замакима Атырауской области
    4 Новый рейс по маршруту Нур-Султан - Чэнду будет запущен в августе
    5 Новых руководителей представили личному составу ДЧС Абайской области