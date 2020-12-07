Состояние планеты обсудили эксперты на Всемирном форуме лидеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Всемирном форуме лидеров, организатором которого выступил Колумбийский университет (США), состоялось выступление Генерального Секретаря ООН Антониу Гутерриша на тему «Состояние планеты». КазНУ им. аль-Фараби, возглавляющий Глобальный хаб программы ООН «Академическое влияние» по устойчивости, был приглашен в качестве партнера для участия в онлайн-встрече высокого уровня, передает МИА «Казинформ».

Во время выступления в Колумбийском университете, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров сделать 2021 год временем, когда человечество завершит свою «войну с природой» и возьмет на себя обязательство построить будущее, свободное от нагревающего планету углерода. Комментируя новые отчеты, посвященные рекордным погодным условиям 2020 года и растущему объему добычи ископаемого топлива, которое вызывает глобальное потепление, Антониу Гутерриш настоятельно призвал обуздать изменение климата. Упомянув тот факт, что страны мира тратят триллионы долларов на восстановление после спада экономики, вызванного пандемией, он подчеркнул необходимость делать это с упором на экологически чистую энергию. Особое внимание Генеральный секретарь ООН уделил роли образовательных учреждений в решении актуальных проблем состояния Земли.

Международный форум высокого уровня ежегодно проводит Сеть решений ООН в области устойчивого развития (SDSN), созданную в 2012 г. по инициативе ООН и руководимую профессором Колумбийского университета Джефри Саксом. Основная миссия SDSN – продвигать комплексные подходы к достижению целей устойчивого развития (ЦУР) и Парижского соглашения об изменении климата посредством образования, исследований, анализа политики и глобального сотрудничества.

КазНУ имеет давние партнерские отношения в этом направлении, войдя в 2012 г. в Глобальную ассоциацию MDP и SDSN, наряду с такими ведущими мировыми университетами как Гарвардский, Калифорнийский Беркли, Колумбийский, Цинхуа и др., инициировав единственную в СНГ магистерскую программу по «Устойчивому развитию» MDP Global Classroom на основе программ обучения университетов мирового класса.

КазНУ с 2014 года четвертый срок подряд возглавляет Глобальный хаб программы ООН «Академическое влияние» по устойчивому развитию. В университете создан и успешно действует Институт устойчивого развития им. Пан Ги Муна, открытый с личным участием 8-го Генерального Секретаря ООН. Университет проводит активную работу по реализации ЦУР, внося весомый вклад и координируя деятельность академического сообщества в деле сохранения планеты. Большая работа проводится в области защиты окружающей среды, продвижения идей устойчивого развития, реализации инновационных проектов по альтернативным и возобновляемым источникам энергии.

Напомним, что ранее КазНУ, один из трех университетов мира, получил в 2012 г. право на проведение отдельной секции на Саммите тысячелетия «РИО+20» в Рио-Де-Жанейро. Он посвятил ее инициативам Елбасы - «Глобальная энергоэкологическая стратегия устойчивого развития в XXI веке» и «Зеленый мост», а также инициировал создание Международного консорциума университетов «Зелёный мост через поколения», главной задачей которого является подготовка кадров на принципах устойчивого развития и «зеленой» экономики, развития науки и инновационных технологий.

Подводя итог своему выступлению и отвечая на вопросы ученых и студентов А.Гутерриш, констатировал: «Главной целью ООН на 2021 год станет создание Глобальной коалиции за обеспечение углеродной нейтральности. Образ мыслей меняется. Все больше людей осознают необходимость собственного ежедневного выбора для снижения «углеродного следа». В этом контексте генеральный секретарь ООН указал на «вдохновляющие проявления социальной мобилизации молодежи».



